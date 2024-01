La truffa dei finti “corrieri”, il sindaco lancia l’sos : non accettate “pacchi sospetti”

DOMICELLA – Una telefonata per annunciare la consegna di un pacco destinato ad un familiare, in genere figlio o nipote e destinato prevalentemente ad anziani. La truffa dei finti “corrieri” continua a vedere in azione i malviventi pronti a fare un “pacco” alle persone anziane. Questa mattina avrebbero tentato anche a Domicella di mettere a segno qualche impresa “criminale”. Cosi’ e’ stato proprio il primo cittadino Antonio Corbisiero ad avvisare via social i familiari di residenti, in particolare quelli più anziani che vivono da soli, maggiormente esposti al rischio di finire nel mirino dei truffatori.

Avviso ai cittadini – ha scritto il sindaco – Mi e’ appena giunta comunicazione di un tentativo di truffa ai danni di un nostro concittadino. I malfattori in questione chiamano al telefono le vittime individuate, in genere persone anziane, spacciandosi per corrieri che devono consegnare un pacco di un familiare (nipoti, figli etc.) su corresponsione di una cifra di denaro. Se dovesse capitare a qualcuno di voi, mi raccomando: non accettate pacchi, se la cosa vi desta sospetti, chiamate immediatamente le forze dell’ordine”.