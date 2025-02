“La trasformazione digitale del settore costruzioni”: il convegno all’Ance

ANCE Avellino e Formedil Avellino saranno i protagonisti di un Convegno interamente dedicato ai temi della digitalizzazione e del BIM applicati al settore delle costruzioni, che si svolgerà giovedì 13 febbraio alle 15.30 presso la sede ANCE AVELLINO in via Palatucci 20/A.

Il Convegno vedrà la partecipazione di relatori esperti sul tema e sarà l’occasione per presentare quattro tipologie di percorsi formativi studiati per le imprese, per i tecnici e per la pubblica amministrazione al fine di ottenere la certificazione delle competenze BIM Specialist- BIM Manager – BIM Coordinator, corsi che partiranno nel prossimo mese presso il Formedil Avellino.

“Il focus del convegno è favorire una riflessione sulla profonda trasformazione che le tecnologie rappresentano per l’edilizia attraversando le fasi della progettazione, della costruzione – realizzazione e della gestione dell’opera realizzata” commenta Silvio Sarno, Presidente Ance Avellino.

“L’introduzione del BIM è un’opportunità per il nostro settore perché ci rende consapevoli delle performance presenti e future del processo edilizio, puntando alla efficienza e alla sostenibilità”, dichiara Antonio Prudente, Presidente Formedil Avellino.

Un pomeriggio di approfondimento e di confronto su un tema di grande interesse per valutare le prospettive e le opportunità delle nuove normative e per comprendere come le imprese possono prepararsi per affrontare queste nuove sfide.