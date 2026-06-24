La tragedia di Lauro, domani la Procura affiderà l’incarico per l’autopsia su Christian

MOSCHIANO- E’ stato fissato per domani il conferimento dell’incarico per l’ accertamento tecnico irrepetibile , l’autopsia, sulla salma del piccolo Christian, il bambino di dieci anni deceduto in un incidente lungo Via Circuito ar Ima di Lauro. Il conferimento dell’ incarico e’ fissato alle ore 12 in Procura, davanti al sostituto procuratore Marco Auciello, che coordina le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano sul tragico incidente. Il medico nominato dalla Procura per eseguire l’accertamento e’ il Professore Pietrantonio Ricci.
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