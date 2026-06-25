La tragedia di Christian, lunedi’ la Procura affiderà incarico per ricostruire l’incidente

AVELLINO- “Aspettiamo, ovviamente ora dobbiamo solo stringerci attorno alla famiglia ed evitare altri tipi di discorsi che purtroppo non trovano nessuna sede. Oggi credo che le parole debbano essere lasciate un po’ da parte. Quindi aspettiamo gli accertamenti, perché giustamente tanti, a partire dai familiari, vogliono capire le cause dell’incidente e il motivo di questa fatalità”. Sono le parole del penalista Raffaele Tecce, difensore del papa’ del piccolo Christian Romano, il bimbo di dieci anni deceduto lunedi’ in un tragico incidente a Lauro. Poche parole, quelle del l’avvocato, per un momento drammatico, quello che vivono i familiari del bimbo e alla luce dell’informazione di garanzia firmata dap pm Marco Auciello e notificata al papà del piccolo, prima dell’esame medico legale previsto nel pomeriggio.

“Siamo di fronte ad una tragedia umana- ha aggiunto l’avvocato Tecce- che non può trovare nessuna parola. Da un punto di vista giuridico, l’autorità Giudiziaria sta giustamente facendo i suoi accertamenti. Oggi c’è stato il conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia, lunedì avremo la nomina di un ingegnere, per accertare la dinamica, meglio specificare l’urto, le cause dell’incidente al di la’ di quello che hanno gia’ scritto i Carabinieri, che gia’ hanno avuto oggetto i primi rilievi e accertamenti”. Molto probabile che i funerali del bimbo saranno celebrati domani pomeriggio nella Chiesa di Maria Ss Della Carita’ a Moschiano.