La tragedia di Christian, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale

LAURO- Un fascicolo per omicidio stradale. Quello che nella tarda mattinata di ieri, dopo aver ricevuto l’informativa preliminare da parte dei Carabinieri della Stazione di Lauro, e’ stato ufficialmente aperto dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Marco Auciello, il magistrato che coordina le indagini sul terribile incidente avvenuto alle 14 di lunedi’ in uno dei tornanti di Via Circuito e costato la vita al piccolo Christian Romano, dieci anni. Sulla base degli accertamenti da parte dei militari agli ordini del luogotenente Giovanni Pagano, saranno state decise anche le eventuali iscrizioni nel registro degli indagati. In questa fase, in attesa dell’esame sulla salma del bimbo, un accertamento tecnico irripetibile, uno degli atti dovuti anche a garanzia della possibilità di nominare propri consulenti e seguire l’accertamento e’ l’iscrizione. Il ventottenne della provincia di Caserta alla guida della Jeep che ha travolto il bimbo, come noto da alcune ore e’ risultato negativo al test su alcol e droga e si e’ fermato insieme agli altri occupanti del veicolo a soccorrere il bambino. Il ventottenne ha già nominato un difensore, l’avvocato Alfonso Quarto del Foro di Santa Maria Capua Vetere. La certezza sulle eventuali iscrizioni si avra’ nelle prossime ore, quando il pm Auciello fisserà la data del conferimento dell”incarico medico legale. Molto probabile che sia domani il giorno del conferimento e dell’esame. Anche i familiari del bimbo hanno nominato un avvocato, il penalista Raffaele Tecce. In mano agli inquirenti c’è il video, che farebbe chiarezza su quanto e come e’ avvenuto l’incidente lungo il tornante. Un elemento subito acquisito da parte dei militari dell’Arma. Sul quale gia’ e stato sicuramente informato lo stesso pm che conduce le indagini.aerre