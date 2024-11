“La tradizione di Arendelle”, lo spettacolo per i bambini al palazzo con visita al museo

Sabato 16 Novembre in collaborazione con Avellarte ai Giardini del Palazzo Ducale di Avella ritorna uno degli eventi più attesi dell’anno: ”La Tradizione di Arendelle” per il via alla stagione più dolce: quella del Natale. Il musical immersivo itinerante, con tante canzoni cantate dal vivo, si snoderà all’interno degli splendidi giardini del Palazzo Ducale che si trasformeranno per un giorno nella fiabesca Arendelle, il celebre regno dei protagonisti del film di animazione Disney “Frozen” dove poter imparare le tradizioni dei troll con Kristoff,prepararsi per la cerimonia con la principessa Anna, cercare tradizioni natalizie con Olaf e creare tormente di ghiaccio con la Regina Elsa ma soprattutto attendere tutti insieme che suoni “La Campana del Natale” in una vera cerimonia tradizionale di apertura delle feste, proprio come avviene ad Arendelle.

L’esperienza comprende la visita guidata al Museo MIA, sono previsti due spettacoli alle ore 10.30 e alle ore 15.00, è necessaria la prenotazione ai numeri 379 2704793 – 329 2979398.