La terra torna a tremare, il sindaco Aquino: in contatto con la Prefettura, nessun danno

MONTEFREDANE- “Siamo in contatto con la Prefettura: al momento non si segnalano danni a cose o persone”. E’ quello che ha scritto poco fa il sindaco di Montefredane Ciro Aquino. Il comune irpino a distanza di poche settimane dagli eventi sismici di fine ottobre, quando si era registrata una scossa di magnitudo 4.0. Per molti nel comune epicentro e in tanta parte dell’Irpinia sarà un’altra notte insonne.