La strage dei giovani a Passo: domani le salme di Mattia, Roy e Bilal tornano a casa

Le salme di tre dei quattro giovani deceduti nel terribile impatto di sabato notte a Passo di Mirabella saranno messe a disposizione dei familiari nella mattinata di domani. A Sturno e Mirabella si attende di poter dare l’ultimo saluto a Roy Ciampa, Mattia Ciminera e Bilal Boussadra, i tre occupanti della vettura Mercedes guidata dal loro amico Francesco Di Chiara, originario di Frigento. Per i tre ragazzi ci sarà solo un esame esterno, come disposto dal pm della Procura della Repubblica di Benevento che segue le indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. C’è grande attesa nei comuni travolti da questa tragedia, a partire da Sturno, il paese dove vivevano Roy e Mattia, Mirabella Eclano, la frazione Calore, dove viveva Bilal e infine Frigento, il paese di Francesco. Intorno alle famiglie però già da giorni c’è la solidarietà di tutta la comunità, a lutto per una tragedia che ha scosso tutta la provincia. Ora si attende che le salme vengano messe a disposizione dei familiari. Giovedì mattina sarà conferito invece l’esame medico legale sulla salma di Francesco, che era alla guida della vettura schiantata contro il cordolo del pilone insegna di un’azienda di Passo.