Le immagini non hanno bisogno di commenti o di spiegazioni. La strada in questione è quella che da Calore di Mirabella Eclano conduce allo svincolo per Taurasi. E’ bastata un poco di pioggia per far sgretolare una parte del manto stradale, evidentemente impraticabile nel tratto interessato. La segnalazione dei lettori. La domanda è però un’altra: da quanto tempo era stata manutenzionata la strada in questione e come è possibile che anche un’intensa pioggia possa causare simili danni?