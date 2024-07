La Spagna è campione d’Europa: battuta 2-1 l’Inghilterra, decisivi i gol di Nico Williams e Oyarzabal

In una serata storica all’Olympiastadion di Berlino, la Spagna ha conquistato il suo quarto titolo europeo battendo l’Inghilterra 2-1. La finale di Euro 2024, attesa con grande fervore, non ha deluso le aspettative dei 75.000 spettatori presenti, tra cui il principe William e Re Filippo di Spagna.

La partita, che rappresentava l’epilogo di un torneo spettacolare, ha visto un mix di giovani talenti e veterani esperti sfidarsi per la gloria.Il primo gol al 16esimo.

L’Inghilterra ha reagito con determinazione e ha trovato il pareggio al 38′ . La ripresa è stata altrettanto intensa, ma la Spagna ha trovato il gol decisivo al 76′.

Il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, aveva caricato i suoi giocatori alla vigilia del match, sottolineando l’opportunità di riscatto dopo la delusione del Mondiale in Qatar. “Abbiamo un’opportunità favolosa per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”, aveva dichiarato. Harry Kane, il capitano inglese, aveva fatto eco alle parole del ct: “È stato un lungo viaggio per arrivare qui, ma siamo pronti a dare tutto.”

Dall’altra parte, Luis De La Fuente, il ct della Spagna, aveva cercato di mantenere la calma nei suoi giocatori: “Siamo in un momento eccezionale, dirò ai ragazzi di giocare con concentrazione e di divertirsi, perché se lo meritano.”

La Spagna è arrivata in finale come un rullo compressore, vincendo tutte le partite del torneo contro avversari di alto livello come Croazia, Italia, Germania e Francia. “Siamo a 90 minuti dalla gloria”, aveva detto Dani Olmo alla vigilia del match.

L’Inghilterra, invece, ha avuto un percorso più travagliato, con solo una vittoria nei 90 minuti regolamentari contro la Serbia. La squadra di Southgate ha mostrato una grande capacità di rialzarsi nelle difficoltà, superando la Slovacchia ai supplementari, la Svizzera ai rigori e l’Olanda grazie a un gol nel recupero di Ollie Watkins.

La vittoria della Spagna è stata celebrata con entusiasmo dai tifosi presenti e da milioni di spettatori in tutto il mondo. La squadra ha dimostrato ancora una volta di essere una delle potenze del calcio mondiale, con un mix perfetto di giovani promesse e veterani esperti. L’Inghilterra, nonostante la sconfitta, ha mostrato carattere e determinazione, e il suo futuro sembra promettente con tanti giovani talenti emergenti.

La Spagna, con questo successo, si conferma una delle nazionali più titolate d’Europa, aggiungendo un altro trofeo alla sua già ricca bacheca.