La Solofra Servizi S.p.A. ottiene il voto favorevole dei creditori sul concordato preventivo

Durante una conferenza stampa trasmessa dal Comune di Solofra, il Sindaco Nicola Moretti, il Vice Sindaco Gaetano De Maio e l’Avv. Duilio Schiazza, liquidatore della Solofra Servizi S.p.A., hanno annunciato un importante risultato per la comunità: il concordato preventivo della società è stato approvato a larga maggioranza dai creditori, segnando un passaggio decisivo per la salvaguardia della gestione idrica cittadina e per il futuro del servizio.



Il Sindaco Moretti: “Svolta storica dopo vent’anni di difficoltà”

Il Sindaco Moretti ha ricordato come la Solofra Servizi, nata oltre vent’anni fa per la gestione dell’acquedotto comunale, versasse da tempo in una situazione di grave criticità economica.

«Quando ci siamo insediati – ha dichiarato – abbiamo trovato bilanci in rosso e una società in condizioni tali da far tremare i polsi. La nostra priorità è stata immediatamente capire lo stato reale dei conti». A tal fine la giunta ha incaricato un team tecnico guidato dal prof. Picardi dell’Università di Salerno, che ha prodotto una relazione dettagliata sui debiti accumulati, pari a circa 5,8 milioni di euro.

Moretti ha sottolineato come il lavoro sia stato complesso e articolato: «Il rischio era concreto: senza un piano credibile, la gestione dell’acquedotto sarebbe potuta passare ad altri enti. Abbiamo scelto invece di salvaguardare il servizio idrico cittadino e di assumercene la piena responsabilità».

Il Sindaco ha poi espresso soddisfazione per il voto favorevole dei creditori e per il supporto della Regione Campania: «Per la prima volta dopo anni possiamo dire di aver imboccato la strada giusta. Abbiamo presentato due progetti fondamentali per l’ammodernamento della rete idrica – uno da 800mila euro e uno da 4 milioni – che saranno decisivi per risolvere definitivamente le criticità della nostra rete».

Il Vice Sindaco De Maio: “Un risultato che resterà nella storia della città”

Nel suo intervento, il Vice Sindaco Gaetano De Maio ha evidenziato come l’attuale amministrazione abbia ereditato una situazione complessa, segnata da scelte tecniche del passato che hanno appesantito la gestione dell’acquedotto.

«Anni fa – ha ricordato – furono investiti 1,5 milioni per il pozzo Turci, ma senza completare interventi essenziali come l’allaccio elettrico. Errori di programmazione che oggi ricadono sulle spalle di tutti».

De Maio ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalla struttura tecnica e dall’avvocato Schiazza: «Abbiamo evitato che la società arrivasse al fallimento e oggi possiamo dire di aver avviato un percorso che salverà un servizio essenziale per i cittadini».

Avv. Schiazza: “I creditori ci hanno dato fiducia. Ora inizia la fase operativa”

L’avvocato Duilio Schiazza, amministratore unico e liquidatore della Solofra Servizi, ha comunicato con soddisfazione l’esito della votazione: «Il concordato è stato approvato a larga maggioranza. I creditori hanno compreso la situazione e hanno rinunciato a una parte significativa dei loro crediti. È un segnale di fiducia importante».

Il debito complessivo di circa 5,8 milioni sarà ridotto a 1,4 milioni grazie all’accordo. Fondamentale anche il sostegno del Comune, che garantirà 150.000 euro l’anno per tre anni, per un totale di 450.000 euro.

Schiazza ha però chiarito che la strada non è ancora conclusa: «Attendiamo l’omologa del giudice, poi il nuovo organo amministrativo dovrà portare avanti il piano industriale e onorare gli impegni. Questo non è un punto d’arrivo, ma un primo passo verso la stabilità della società».

Il liquidatore è intervenuto anche sulle criticità idriche delle scorse settimane: «La chiusura notturna dell’acqua è stata una decisione necessaria per far recuperare le sorgenti, ormai quasi a zero. Le piogge recenti hanno migliorato la situazione, ma serviranno interventi strutturali seri. Non sono mai mancati il confronto e la trasparenza verso cittadini e comitati».

Un nuovo corso per la gestione idrica

La conferenza stampa si è conclusa con l’impegno condiviso dell’Amministrazione e della struttura tecnica a proseguire il percorso avviato, con il completamento dei progetti per l’ammodernamento della rete, il piano di rientro triennale previsto dal concordato, il miglioramento dell’efficienza gestionale e la tutela del servizio idrico cittadino.

«Il nostro obiettivo – ha concluso il Sindaco Moretti – è garantire ai cittadini di Solofra una rete idrica moderna, sicura e stabile. Dopo anni di ombre, oggi iniziamo finalmente a vedere la luce».