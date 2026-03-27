La Scandone lancia il Box Pasquale Solidale: il cuore dell’Irpinia fa squadra per la beneficenza

La Scandone Avellino è orgogliosa di presentare il Box Pasquale Solidale, un’iniziativa che rappresenta molto più di un semplice dono: è un progetto che unisce il cuore sportivo della nostra società con l’anima autentica del territorio irpino. Questo box racchiude il meglio del Made in Irpinia, grazie al prezioso contributo dei nostri sponsor, realtà che ogni giorno valorizzano tradizione, qualità e identità locale: Polilop, Pasta Armando, Donnachiara, Magma e The Rag. Ognuno di loro porta dentro questa iniziativa non solo prodotti d’eccellenza, ma una storia fatta di passione, lavoro e radici profonde nella nostra terra.

Il vero protagonista, però, è il popolo irpino. È la nostra gente, con la sua generosità e il suo spirito solidale, a dare significato a questo progetto. Ancora una volta, Avellino dimostra di sapersi stringere attorno a un obiettivo comune, trasformando un gesto semplice in un messaggio forte di comunità e condivisione. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. È questo il valore più grande del Box Pasquale Solidale: fare squadra anche fuori dal campo, mettendo al centro le persone. Un sentito e profondo ringraziamento va a tutti coloro che sceglieranno di aderire. Con il vostro contributo, un dono pasquale diventa un gesto di solidarietà autentica, capace di fare la differenza.