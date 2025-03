La richiesta di un ambulatorio veterinario comunale trova nuovi sostenitori

La richiesta di un ambulatorio veterinario comunale ad Avellino trova nuovi sostenitori. L’associazione “Non sei irpino se” ha lanciato una petizione sulla piattaforma online Change.org, e il suo appello ha già attirato l’attenzione di figure di spicco nel panorama politico e sociale locale. Tra i primi a sostenere l’iniziativa ci sono il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi, e l’attivista Sara Spiniello, referente di una associazione animalista e presidente di una commissione dedicata al benessere e ai diritti degli animali in un intergruppo parlamentare.

L’obiettivo della petizione è quello di chiedere l’istituzione di un ambulatorio veterinario comunale, un servizio essenziale per garantire la salute degli animali domestici e, al contempo, per promuovere una cultura di responsabilità e rispetto nei confronti degli animali. Il sostegno di Ciampi e Spiniello non è solo simbolico; entrambi si sono impegnati a portare avanti la battaglia per il benessere degli animali nella loro attività politica e sociale.

Sara Spiniello, attivista nota per il suo impegno nella tutela degli animali, ha utilizzato i propri canali social per ricondividere la petizioe e ha scritto “Il Movimento 5 stelle è sempre stato, è e sarà sempre, dalla parte degli animali. Il nostro impegno verso il benessere animale tutti è concreto e costante. Recentemente, ho avuto il piacere di partecipare ad un incontro promosso insieme a Vincenzo Ciampi, consigliere regionale Campania, in cui abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con diverse volontarie e persone sensibili alle tematiche animaliste. Siamo al fianco di chi lotta per i diritti degli animali e sosteniamo convintamente la raccolta firme attualmente in corso. Invitiamo tutti a firmare, rimanendo sempre disponibili per qualsiasi ulteriore informazione o supporto”.