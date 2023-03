La Regione istituisce masterplan Ufita. Petracca: attenzione per aree interne

“La notizia dell’istituzione ufficiale del masterplan Valle dell’Ufita da parte della giunta regionale della Campania segna l’avvio di un percorso di grande rilievo per lo sviluppo territoriale di quest’area ma in genere dell’intero sistema produttivo irpino. Ho seguito da vicino l’iter di approvazione della delibera che ha ricevuto pochi minuti fa il via libera da parte di Palazzo Santa Lucia”.

Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, Vice Presidente VIII Commissione Permanente.

“E’ la conferma – aggiunge Petracca – dell’interesse che la Regione Campania ha destinato e destina alle aree interne e fuga ogni dubbio che pure ho avuto modo di registrare nei giorni scorsi da parte di qualche rappresentante dei livelli locali sulla disponibilità a raccogliere le istanze dei territori da parte dell’amministrazione regionale.

“E’ evidente – così conclude Petracca – che per portare avanti processi di sviluppo non servono le chiacchiere, ma i fatti. E quello di oggi è un fatto. Adesso sta al territorio mostrare chiarezza di idee e lucidità di visione nel mettere in piedi una progettualità che valorizzi quanto si sta muovendo su quel pezzo di territorio – e faccio rifermento all’Alta Capacità e alla Stazione Hirpinia – per cavarne il massimo possibile in termini di opportunità. Dovremo essere in grado di avere un orizzonte ampio ed uno sguardo lungo senza perderci nelle operazioni di piccolo cabotaggio con proposte campanilistiche e dal respiro corto”.