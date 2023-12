“La rabbia non ti basta”, il brano di BigMama a Sanremo. Amadeus: “L’ho voluta tra i big”

La giovane cantante irpina BigMama ha rivelato il titolo della canzone con cui gareggerà a Sanremo: “La rabbia non ti basta”. L’annuncio del brano in gara è arrivato direttamente dalla stessa artista durante la finalissima di Sanremo Giovani, andata in onda ieri su Rai 1.

Amadeus, direttore artistico del Festival, ha svelato il retroscena di questa selezione.

BigMama aveva inizialmente proposto il brano per la categoria giovani, ma non trovandosi tra i finalisti, aveva pensato di non essere stata selezionata. Tuttavia, il direttore artistico, dopo aver ascoltato la sua canzone, ha deciso di farla entrare a far parte della competizione principale, senza che lei ne sapesse nulla.