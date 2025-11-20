La Quinta Commissione del Csm indica Airoma per la Procura di Napoli Nord

ROMA- Arriva l’indicazione ufficiale da parte della V Commissione del Csm alla nomina di Procuratore della Repubblica di Napoli Nord (il posto vacante alla guida dell’ufficio giudiziario dell’ex Procuratore Maria Antonietta Troncone) per il magistrato Domenico Airoma, attuale Procuratore della Repubblica di Avellino, in corsa per la guida dell’ufficio inquirente, dove fino al 2021 aveva rivestito la funzione di Procuratore Aggiunto. La proposta del relatore Aimi è passata all’unanimità, anche perché quella del Procuratore Airoma era rimasta, alla luce della rinuncia del magistrato Raffaele Cantone, l’unica candidatura in corsa. Da questo momento bisognerà attendere che la proposta giunga al Plenum. Decisione che potrebbe già arrivare prima della fine dell’anno. Per la Procura di Avellino, dal momento in cui il Procuratore Airoma assumerà l’incarico nella nuova sede, a guidare l’ufficio giudiziario in vista della nomina da parte del Csm del nuovo Procuratore della Repubblica sarà il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.