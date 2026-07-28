La Pro Loco “Civitatis Iesualdinae” inaugura il nuovo corso all’insegna di cultura, inclusione e partecipazione

La Pro Loco “Civitatis Iesualdinae” Gesualdo prosegue il percorso avviato dal nuovo direttivo, che ha posto tra i propri obiettivi strategici una programmazione culturale capace di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico con l’impegno sociale. Un progetto che guarda alla partecipazione, all’inclusione, allo scambio generazionale e alla costruzione di una rete sempre più solida tra associazioni, istituzioni e cittadini.

In questo contesto si inserisce “Viaggio nell’Isola che non c’è”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Katia Cogliano, che andrà in scena martedì 4 agosto alle ore 21.00, presso il Teatro all’Aperto del Castello di Gesualdo, con ingresso libero. Sul palcoscenico saliranno gli AutTeatranti dell’associazione “Insieme si Può” Sarno ODV, una realtà da anni impegnata nella promozione dell’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico attraverso il linguaggio del teatro, dell’arte e della creatività, in collaborazione con la Fondazione I Bambini delle Fate. Lo spettacolo rappresenta anche un momento significativo per il rafforzamento della collaborazione tra la Pro Loco Gesualdo e l’associazione “Insieme si Può” Sarno, una sinergia che trova in questo appuntamento il suo primo importante momento pubblico e che pone le basi per una collaborazione destinata a svilupparsi con ulteriori iniziative dedicate all’inclusione, alla cultura e alla sensibilizzazione sociale.

Il valore sociale dell’iniziativa trova ulteriore conferma nel patrocinio morale concesso dalla Provincia di Avellino, guidata dal Presidente Fausto Picone, e dall’ASL Avellino, che hanno formalmente aderito al progetto riconoscendone le elevate finalità sociali. Un sostegno istituzionale che testimonia l’importanza di un percorso volto a promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, la partecipazione alla vita culturale e la diffusione di una cultura fondata sull’accoglienza, sul rispetto delle differenze e sulle pari opportunità. Il patrocinio del Comune di Gesualdo completa il quadro delle istituzioni che hanno condiviso gli obiettivi dell’iniziativa.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco “Civitatis Iesualdinae” Gesualdo, in collaborazione con Irpinia Escapes, Pubblica Assistenza ANPAS Gesualdo e Groove Dance Studio.

L’iniziativa si inserisce in un’estate ricca di appuntamenti per la Pro Loco, che sarà presente anche durante la rassegna “Saperi e Sapori”, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, offrendo il proprio supporto all’Associazione Kaos nell’organizzazione delle visite guidate del borgo e del Castello di Gesualdo. Un’attività che vedrà il coinvolgimento di qualificati esperti di storia locale, tra cui Rossano Grappone, che accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta delle testimonianze storiche, artistiche e architettoniche di uno dei Borghi più Belli d’Italia.