La primavera meteorologica inizia con la neve a Montevergine

La primavera meteorologica inizia con la neve sul Partenio, perlomeno al di sopra dei 1200 metri. All’Osservatorio, è caduto circa 1 cm (1.4 cm stando ai dati del nivometro a ultrasuoni). In vetta, si è manifestata una moderata bufera che ha depositato al suolo qualche centimetro, come si evince dalle immagini delle nostre webcam.

Secondo le previsioni meteo per la giornata di oggi sono attese condizioni di cielo nuvoloso molto nuvoloso, con frequenti precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio, più diffuse ridosso delle aree appenniniche ed in particola sulla fascia dei monti Picentini. I fenomeni cadranno in forma intermittente e assumeranno carattere nevoso, a tratti, sin verso i 1300-1400 metri. TEMPERATURE: in tenue flessione nei valori massimi. VENTI: in prevalenza meridionali, da deboli a moderati.

Previsioni per domani: nelle ore notturne e nella prima parte della mattinata, si prevedono condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili precipitazioni, specie sulle aree più occidentali della Provincia. In seguito, il cielo si presenterà nuvoloso su gran parte della provincia; locali fenomeni, potranno interessare le aree appenniniche. TEMPERATURE: minime in leggero calo, massime invariate o in lieve rialzo. VENTI: in prevalenza sud-occidentali, da deboli a moderati.