La prima neve sulle montagne del Laceno: spettacolo d’autunno sul Cervialto

Laceno si risveglia con il fascino della prima neve. Questa mattina, le prime immagini del manto bianco sono apparse sulla pagina Facebook del Laceno grazie ad Antonio ed Emanuel, che hanno raggiunto la cresta del Monte Cervialto per documentare l’evento.
Nonostante la nebbia e le nuvole basse, i due sono riusciti a immortalare un momento atteso da tanti appassionati: la prima nevicata stagionale.
La neve è stata riscontrata già a partire dai 1.400 metri di quota, segnalando l’arrivo anticipato dell’inverno sulle vette irpine e regalando suggestioni uniche nel cuore dell’autunno.