La Presidente del Panathlon Club di Ariano Irpino, Lucia Scrima, celebra i trionfi dei panatleti Michele Ferraro e Lorenzo Molinario, nuovo campione italiano WAKO PRO

Il Panathlon Club di Ariano Irpino ha celebrato recentemente un’importante vittoria che porta lustro alla comunità sportiva locale e al panorama italiano della kickboxing. Lucia Scrima, presidente del club, ha espresso le sue congratulazioni a Michele Ferraro, istruttore di kickboxing e socio del club, e all’atleta Lorenzo Molinario, ridotto da un trionfo che lo ha consacrato “Campione Italiano Full Contact WAKO PRO” nella categoria 78,1 chilogrammi.

Lorenzo Molinario, già campione italiano di kicklight a maggio scorso, è un nome in ascesa nella kickboxing nazionale e ha dimostrato ancora una volta di essere un atleta di grande talento e determinazione. Dopo aver partecipato come rappresentante della nazionale italiana ai Campionati Mondiali in Ungheria, disputati ad agosto, Molinario ha continuato a collezionare vittorie. Il 26 ottobre scorso, nella cornice del ring di Palma Campania, è riuscito a conquistare l’ambito titolo di “Campione Italiano Full Contact WAKO PRO” al termine di sette intense riprese, combattendo con determinazione contro Antonio Varchetta. L’incontro, regolato dalle regole del full contact, disciplina nata negli anni ’70 negli Stati Uniti come evoluzione del karate, prevedeva sia colpi di pugno del repertorio pugilistico che calci al di sopra della cintura, rendendolo uno scontro molto tecnico e spettacola

Organizzato e gestito dalla WAKO PRO Italia, l’evento ha attirato numerosi appassionati ed esperti del settore, sottolineando ancora una volta l’importanza di Ariano Irpino come centro di eccellenza per la kickboxing in Italia. Il match, combattimento senza caschetto come previsto dal regolamento professionistico, è stato una vera e propria prova di resistenza e tecnica per Molinario, che ha affrontato ogni round con tenacia, trovando in Varchetta un avversario agguerrito e determinato.

La vittoria ha suscitato grande entusiasmo all’interno del Panathlon Club, con il presidente Scrima che ha voluto rendere omaggio a Lorenzo Molinario con un messaggio di stima e orgoglio: “Lorenzo, sei un grande esempio per tutti i giovani. Ad maiora sempre”. Il presidente ha inoltre sottolineato il grande impegno di Michele Ferraro nel lavoro di preparazione e formazione dei giovani atleti, riconoscendogli il merito di aver contribuito in maniera significativa a costruire un ambiente sportivo.

La città di Ariano Irpino, grazie all’impegno di questi sportivi e all’indispensabile sostegno delle associazioni locali, continua così a guadagnarsi un posto di rilievo nella kickboxing italiana, dimostrando che con passione e dedizione i successi sono a portata di mano. La vittoria di Molinario non è solo un titolo da aggiungere alla sua carriera, ma un motivo di orgoglio per tutta la comunità arianese, che vede crescere e fiorire talenti locali pronti a rappresentare l’Italia nei principali scenari i

Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per Lorenzo Molinario e una pietra miliare per tutto il movimento sportivo di Ariano Irpino. La cittadina avellinese si conferma così un punto di riferimento nella kickboxing italiana del 2024, portando a casa un titolo prestigioso che, come ha sottolineato il presidente Scrima, può ispirare le nuove generazioni affermando “Ad maiora semper”