La Prefettura apre alla musica: applausi per “I Cameristi all’Opera” nel Salone degli Specchi

Applausi e partecipazione questa mattina nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino per il concerto “I Cameristi all’Opera”, appuntamento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”.

Per la prima volta gli spazi della Prefettura hanno accolto una manifestazione musicale aperta alla cittadinanza, trasformandosi in luogo di incontro tra istituzioni, cultura e territorio. Un’iniziativa che ha unito il valore artistico dell’esecuzione musicale a un forte significato simbolico, nel segno dell’apertura e della partecipazione.

Il concerto, curato dalle classi di canto dei Maestri Marilena Laurenza, Valeria Sepe, Francesco Landolfi, Giuseppe Talamo e Alessandra Volpe, con il Maestro Gabriele Mantia al pianoforte e la guida all’ascolto del Maestro Alessandra Carlotta Pellegrini, ha proposto un raffinato percorso musicale attraverso pagine di Bellini, Donizetti, De Giosa e Rossini, interpretate dai giovani talenti del Conservatorio.

Particolarmente apprezzate dal pubblico le celebri composizioni rossiniane, le canzoni napoletane di Donizetti e De Giosa e il conclusivo “Duetto buffo di due gatti”, accolto con entusiasmo e partecipazione.

“Aprire i Saloni della Prefettura alla musica e alla cittadinanza – ha dichiarato il Prefetto – significa rafforzare il legame tra le istituzioni e la comunità, creando occasioni di incontro e condivisione attraverso il linguaggio universale della cultura. Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso il territorio e verso i giovani, protagonisti di un momento artistico di grande qualità.”

L’evento ha inaugurato il percorso di “Opera Time”, rassegna che punta a valorizzare il patrimonio musicale e i giovani interpreti, promuovendo al tempo stesso nuove forme di dialogo tra il mondo culturale e quello istituzionale. Nell’ambito della rassegna sono già previsti ulteriori appuntamenti nel corso del mese di giugno, che continueranno ad animare gli spazi della Prefettura con iniziative dedicate alla musica e alla cultura.