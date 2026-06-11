La Polizia interviene in due abitazioni dopo le segnalazioni dei proprietari, sventando un furto

La Polizia di Stato di Avellino è intervenuta prontamente presso due abitazioni di questa provincia, allertata dalle segnalazioni da parte dei relativi proprietari.

In particolare, all’alba odierna, i poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal proprietario di un’abitazione ubicata in questo capoluogo che segnalava la presenza di sconosciuti, hanno raggiunto prontamente il luogo, costringendo i malfattori, che si erano impossessati di una fuciliera nella quale erano custoditi tre fucili da caccia con relativo munizionamento, a desistere dall’intento delittuoso, dandosi a precipitosa fuga dopo aver abbandonato la fuciliera ed un piede di porco nel terreno adiacente la casa.

Inoltre, gli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV) sono intervenuti presso una locale abitazione dove ignoti malfattori avevano asportato un armadio blindato contenente quattro fucili da caccia con relativo munizionamento ed alcuni preziosi. A seguito di tempestive indagini condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro, il materiale asportato è stato prontamente rinvenuto in un Comune della Provincia di Napoli e sottoposto a sequestro.

Sono in corso accertamenti finalizzati a ricostruire le dinamiche dei fatti delittuosi e all’individuazione dei responsabili.