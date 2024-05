La Polizia di Stato incontra i giovani nei luoghi della movida

I ragazzi, inoltre, avranno la possibilità di usufruire di un info-point sia per soddisfare le curiosità in merito all’accesso ai ruoli della Polizia di Stato che per suggerire iniziative future di raccordo tra la Polizia di Stato e il mondo giovanile.

La parte artistica, invece, è stata affidata ad un quartetto di musica Jazz del Conservatorio di Musica Statale “Domenico Cimarosa” di Avellino che allieterà la serata attraverso noti brani musicali. L’evento di pone in continuità con il messaggio di vicinanza alla sfera giovanile, lanciato agli studenti della Provincia di Avellino in occasione della cerimonia del 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato svoltasi al Teatro Carlo Gesualdo.