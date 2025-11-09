“La persona al centro”: premio nazionale al Convitto “P. Colletta” di Avellino

Ennesimo e prestigiosissimo riconoscimento al Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino: ieri pomeriggio, 8 novembre, alle ore 16:00, a San Lorenzello (BN), alla presenza del Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi, è stato consegnato nelle mani del Rettore, Dirigente scolastico, Prof. Attilio Lieto, il Premio di rilevanza nazionale “La persona al centro”, promosso dalle Associazioni “Ente Culturale San Lorenzello Martire – Nicola Vigliotti” di San Lorenzello e dal circolo socio-culturale di Pietrastornina (AV), “Petra Strumilia”, con il patrocinio del Comune di san Lorenzello e della Fondazione Massone-Cerza.

Il Rettore si è detto orgoglioso dell’intera Comunità scolastica che dirige e, in particolare degli alunni, di ogni ordine e grado, costantemente impegnati nelle attività di promozione dei valori di giustizia, di libertà e di cittadinanza attiva. L’Associazione Petra Strumilia aveva già per due anni consecutivi premiato il Convitto di Avellino, nel Concorso a premi “Mario Piantedosi”. “La mia visione di scuola”- ha ribadito il Rettore Lieto- “mette la persona al centro, lo studente al centro dell’azione educativa”. E, ricordando le parole del ministro Valditara, ha puntualizzato che la scuola può e deve valorizzare le intelligenze, se vuole essere la scuola delle opportunità. Questa, per citare Morin, non deve soltanto trasmettere il puro sapere, ma infondere una cultura che permetta allo studente di comprendere la propria condizione e di vivere nella consapevolezza di sé e degli altri. Attraverso i percorsi di legalità e di cittadinanza attiva lo studente è pienamente al centro del processo educativo; vengono valorizzate in questo modo tutte le potenzialità e le conoscenze, apprese sui banchi di scuola, che non rimangono fossilizzate, ma diventano un trampolino di lancio per il futuro.