La pedalata ecologica con Moser fa tappa a Grottaminarda

I ciclisti della “Pedalata ecologica, culturale e turistica” e soprattutto il grande campione Francesco Moser, arriveranno a Grottaminarda alle 9 e 30 di sabato 13 agosto e sosteranno in piazza XVI Marzo per un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale.

Si tratta della terza edizione della “Pedalata” organizzata dalla “Agape Sport” di Sturno nell’ambito dello “Sturno Sport Festival” con l’obiettivo di valorizzare i luoghi irpini, di promuovere uno sport assolutamente ecologico, di unire il territorio. Il giro prevede la partenza dall’area sportiva “Il Castagneto” di Sturno per poi fare tappa a Grottaminarda, a Gesualdo, a Frigento e rientro a Sturno.

«Condividiamo e sposiamo appieno il messaggio che questa carovana ciclistica porta con sé, di promozione dello sport, di rispetto della natura, di conoscenza dei nostri territori – afferma il Consigliere Delegato allo Sport Michele Spinapolice – Inoltre c’è la possibilità di conoscere un campione come Moser, un vero mito, tra i primi nel mondo e sicuramente il ciclista che ha vinto di più in Italia, un modello da seguire per disciplina e sportività. Dunque auspico una grande partecipazione sabato mattina in piazza per dare la migliore accoglienza a questa grande pedalata collettiva».