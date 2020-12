Attualità La pasticceria Vignola di Solofra vince il primo premio “Pangiuso” con il suo panettone classico milanese 1 Dicembre 2020

Il 28 Novembre si è tenuta a Milano la premiazione in diretta Facebook della 9° edizione dell’evento nazionale di pasticceria “Re panettone” che ha visto vincere la pasticceria irpina “Vignola” nella categoria PANGIUSO (premio miglior panettone tradizionale) con il suo panettone classico milanese. L’evento “Re panettone” è ideato e organizzato da Stanislao Porzio, scrittore gastronomico. La manifestazione prevede l’esposizione di panettoni artigianali di eccellenza da parte dei 40 pasticceri partecipanti, i quali vengono degustati da una commissione prestabilita. I panettoni più meritevoli, poi, vengono premiati in varie categorie. L’obiettivo è esaltare la naturalità, la qualità, la freschezza dei prodotti da una parte e la capacità tecnica e l’originalità dell’artigiano dall’altra. Infatti, i partecipanti in gara attestano la naturalezza dei propri ingredienti sottoscrivendo una dichiarazione che li impegna ad usare solo ingredienti naturali e a evitare accuratamente gli additivi e i semilavorati. In particolare, i partecipanti devono garantire per i loro prodotti l’utilizzo del lievito madre di pasta viva. La bravura del pasticciere sta proprio nella capacità di lavorare questo tipo di lievito. L’edizione 2020 in un primo momento sospesa a causa dell’emergenza sanitaria si è poi deciso di farla, come spiraglio di speranza e di tempi migliori, nella sede di Palazzo del Ghiaccio a Milano. Quest’anno il vincitore della categoria PANGIUSO (premio miglior panettone tradizionale) è stato il pasticcere irpino Raffaele Vignola con il suo panettone tradizionale milanese. Raffaele Vignola, figlio di pasticcieri ha deciso di portare avanti la storia e i sacrifici di famiglia, ponendosi alla guida della pasticceria solofrana con grande dedizione e professionalità. Già l’anno precedente si era aggiudicato il secondo posto nello stesso evento per la categoria innovazione. Gli ingredienti del suo panettone sono: farina e malto di frumento, tuorlo d’uovo di categoria A (uova fresche), saccarosio, burro fresco, miele di acacia dei colli irpini, burro di cacao, uva sultanina, cedro e arancio canditi, aromi naturali, quali vaniglia in bacche bourbon del Madagascar, zest di arancia e limone non trattati. Tutti ingredienti naturali, a partire dal lievito madre di pasta viva, che gli hanno permesso di aggiudicarsi la certificazione la Certificazione Re Panettone: una garanzia estesa tutto l’anno ai lievitati che recano il bollo di certificazione con ologramma anticontraffazione.