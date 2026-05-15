“La notte non va repressa ma governata”. Night economy, il talk di App

La “night economy” come risorsa culturale, sociale ed economica da regolamentare e valorizzare, non come problema da reprimere. È questo il tema al centro del meet & talk promosso ieri sera al Jigger di Avellino da “Avellino Prende Parte – Avellino Città Pubblica con Pizza Sindaco”, appuntamento che ha visto protagonista la candidata al consiglio comunale Fabiola Sateriale.

Nel corso dell’incontro si è discusso della necessità di costruire una vera governance della vita notturna cittadina, capace di conciliare le esigenze di residenti, esercenti e giovani. Un confronto che ha messo al centro il concetto di “night economy”, intesa non soltanto come movida ma come insieme di attività culturali, lavorative e sociali che animano la città dopo il tramonto.

«Da decenni la cultura della notte ad Avellino viene ignorata, calpestata o, peggio ancora, usata come strumento di consenso facile», ha dichiarato Sateriale. «Noi crediamo che una città che sa gestire e abitare i propri spazi notturni sia una città più equilibrata, più viva e meglio amministrata».

Tra i temi affrontati anche la necessità di un regolamento comunale dedicato all’economia della notte, con norme chiare su orari, utilizzo degli spazi pubblici, impatto acustico e organizzazione degli eventi. Secondo la proposta illustrata durante il talk, la notte dovrebbe essere considerata un “territorio” da amministrare attraverso strumenti condivisi e processi partecipativi, coinvolgendo operatori, associazioni e cittadini. Sateriale ha inoltre sottolineato come la movida non debba essere ridotta a una questione di ordine pubblico, ma possa rappresentare una leva di sviluppo culturale ed economico per la città. Tra le proposte: revisione delle regole sui decibel, regolamentazione dei dehors, pianificazione di eventi diffusi e sostegno alle attività culturali serali.

A chiudere la serata il dj set di Oscar Cini.