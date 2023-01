La notte ha portato altra neve in Irpinia, scuole chiuse in alcuni comuni. Si tratta di Mirabella Eclano, Grottaminarda e Montemiletto, al momento quelli dove è certo che gli istituti oggi non apriranno le porte. Come detto, dalla tarda serata di ieri, in diverse zone della provincia di Avellino, ha nevicato: nel corso della notte l’altezza del manto nevoso ha raggiunto, all’Osservatorio di Montevergine, un picco di 75 cm.

Nelle prime ore della notte, la “dama bianca” si è affacciata anche sulla città di Avellino, depositando sui tetti, sulle auto e sui prati un leggero velo.

In vetta, come si evince, in parte, anche dalle immagini delle telecamere dell’Osservatorio, lo spessore della neve al suolo è di circa 1 metro.

La giornata odierna, come annunciato nel bollettino dell’Osservatorio, sarà caratterizzata da tempo instabile; non mancheranno nuove nevicate in montagna, così come locali grandinate ed episodi di neve granulosa.