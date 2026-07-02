La Notte dei Saldi: il 4 luglio ad Avellino negozi aperti fino alle 23

Ad Avellino torna La Notte dei Saldi, un evento all’insegna degli sconti e dello shopping. Dopo il successo registrato lo scorso anno, la Confesercenti provinciale, guidata da Giuseppe Marinelli, organizza per sabato 4 luglio, in occasione dell’avvio della stagione promozionale, la seconda edizione dell’iniziativa, con i negozi del centro urbano aperti fino alle 23.

Una serata per curiosare tra le vetrine della città, appositamente addobbate, per conoscere le proposte della moda estiva e andare a caccia di affari imperdibili. Un modo per vivere il capoluogo irpino, passeggiando lungo Corso Vittorio Emanuele e nelle strade parallele e limitrofe, godendosi il fresco delle ore serali, e cogliendo le opportunità per acquisti convenienti.

Un appuntamento realizzato con gli operatori commerciali del territorio e le principali insegne presenti in loco per valorizzare le attività, consolidare il legame con i clienti e gettare le basi per una partenza sprint dei saldi estivi, che proseguiranno per 60 giorni, sempre con nuove interessanti offerte.