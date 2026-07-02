La Notte dei Saldi: il 4 luglio ad Avellino negozi aperti fino alle 23

Ad Avellino torna La Notte dei Saldi, un evento all’insegna degli sconti e dello shopping. Dopo il successo registrato lo scorso anno, la Confesercenti provinciale, guidata da Giuseppe Marinelli, organizza per sabato 4 luglio, in occasione dell’avvio della stagione promozionale, la seconda edizione dell’iniziativa, con i negozi del centro urbano aperti fino alle 23.
Una serata per curiosare tra le vetrine della città, appositamente addobbate, per conoscere le proposte della moda estiva e andare a caccia di affari imperdibili. Un modo per vivere il capoluogo irpino, passeggiando lungo Corso Vittorio Emanuele e nelle strade parallele e limitrofe, godendosi il fresco delle ore serali, e cogliendo le opportunità per acquisti convenienti.
Un appuntamento realizzato con gli operatori commerciali del territorio e le principali insegne presenti in loco per valorizzare le attività, consolidare il legame con i clienti e gettare le basi per una partenza sprint dei saldi estivi, che proseguiranno per 60 giorni, sempre con nuove interessanti offerte.
Ad Avellino torna La Notte dei Saldi, un evento all’insegna degli sconti e dello shopping. Dopo il successo registrato lo scorso anno, la Confesercenti provinciale, guidata da Giuseppe Marinelli, organizza per sabato 4 luglio, in occasione dell’avvio della stagione promozionale, la seconda edizione dell’iniziativa, con i negozi del centro urbano aperti fino alle 23.