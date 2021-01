FOTO/ La neve torna a imbiancare l’Irpinia: in serata ulteriore calo delle temperature

La neve torna a imbiancare diverse località dell’Irpinia. Come previsto dalle previsioni meteo, dal primo pomeriggio di oggi ha iniziato a fioccare in provincia di Avellino. A Montevergine, come riportato dall’Osservatorio Meteorologico, si sono cumulati già 4 cm di neve fresca.

Nevicate in corso anche ad Ariano, Grottaminarda, Montemiletto, Mercogliano, Monteforte, Summonte e Grottolella. Attese altre precipitazioni di carattere nevoso sino a quote di media o alta collina (300-500 m). Al suolo sono attesi depositi di neve di 5-7 cm al di sopra dei 600 m, di 1-3 a quote inferiori. Previsto anche un ulteriore calo delle temperature.