La “movida” finisce sotto processo? La decisione del Gip dopo le denunce nel centro storico

AVELLINO- I locali della movida cittadina sono responsabili penalmente degli schiamazzi dei propri avventori e della musica ad alto volume che nei periodi estivi o di festa scatena l’eterno dibattito tra residenti ed esercenti? A stabilirlo nelle prossime ore sarà un giudice, più precisamente il Gip del Tribunale di Avellino Elena Di Bartolomeo, chiamata a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Avellino, a seguito delle indagini dei Carabinieri, nei confronti di quattro titolari di attività nel centro storico, finiti nei guai per il reato di disturbo dell’ occupazione e del riposo delle persone (si tratta dell’art. 659 del codice penale, che punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici). Tutto nasce dalle denunce, tre con altrettante integrazioni, presentate ai Carabinieri di Avellino da una residente del centro storico, assistita dal penalista Nello Pizza, che tra marzo e luglio del 2023 ha presentato una serie di denunce per le molestie subite in periodo natalizio e estivo dagli avventori di alcuni locali della zona del centro storico dove risiede. Così per i titolari degli stessi e’ stata ipotizzato il reato di disturbo del riposo. Al termine delle indagini è stata la stessa Procura della Repubblica di Avellino a chiedere l’archiviazione del caso. Non c’erano elementi per giungere ad un dibattimento. Una richiesta opposta dalla denunciante,che dunque è finita davanti al GIP per un’udienza camerale. I quattro indagati sono difesi dagli avvocati Alberico Villani, Edoardo Volino, Nicola D’Archi e Stefano Vozzella. Per tutte e tre le denunce e’ stata chiesta l’archiviazione. Ora bisogna attendere se la “movida” del centro storico finirà sotto processo o meno.