La mascotte ufficiale di Sportitalia parla anche irpino. “Sporty”, infatti, è nato grazie all’ottimo rapporto di amicizia prima e di lavoro poi tra Michele Criscitiello, giornalista e direttore dell’emittente nazionale, ed Antonello Pellecchia, avellinese doc, sales consultant della “Musgummi Mascotte”, società che si definisce “Creatori di creature” e che fa delle “Characters mascotte” la propria punta di diamante, consolidata e rafforzata in venti anni di proficua attività, creando uno strumento al servizio dei brand più importanti e famosi.

In corrispondenza con l’Euroderby di ritorno di Champions League, Sportitalia ha lanciato ”Sporty” che è stata in compagnia dei suoi inviati in giro per la città di Milano, seguendo le ore antecedenti alla partita in tutti i passaggi chiave che hanno preceduto il calcio d’inizio.

“Sporty” non si ferma a Milano ma andrà in giro in altri stadi ed in altre città. Quindi, fate attenzione: se vi capiterà di imbattervi nella simpatica mascotte, scattate un selfie e taggate l’account Instagram ufficiale di Sportitalia “sportitalia_official” per entrare a far parte del mondo delle sorprese di Sportitalia.