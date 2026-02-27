La Marina Militare incontra gli studenti di Montemiletto

Questa mattina, presso la Sala Impero di Montemiletto, la Marina Militare ha tenuto un incontro di orientamento rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo cittadino sul tema “Lavoro e carriera in Forza Armata”, alla presenza di autorità civili e militari.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “Pesa-De Stefano”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per gli studenti, interessati a conoscere più da vicino le opportunità professionali offerte dalla Forza Armata.

All’incontro hanno preso parte la Dirigente Scolastica Antonella Di Caterino, il Sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello, il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle On. Michele Gubitosa e Gianluca Mennillo, Vicecomandante della Stazione Carabinieri di Montemiletto.

La delegazione della Marina Militare era composta dal Capitano di Fregata Luigi Di Francesco e dal Primo Luogotenente Bonaventura Savino, entrambi in servizio presso il Comando Logistico della Marina Militare di Napoli. Nel corso della conferenza sono state illustrate le numerose professionalità presenti all’interno della Forza Armata e i suoi molteplici strumenti operativi.

Non solo le unità navali che operano “sul” mare, ma anche i sommergibili che agiscono “nel” mare, la componente aeromobili – con aerei ed elicotteri – che opera “per aria”, la forza da sbarco “per terra” rappresentata dalla Brigata Marina San Marco, fino ai corpi speciali come il Gruppo Operativo Incursori e il Gruppo Operativo Palombari. Una panoramica completa che ha permesso agli studenti di comprendere come, pur essendo la più piccola tra le Forze Armate italiane, la Marina Militare sia una realtà estremamente articolata, moderna e poliedrica, capace di garantire un’elevatissima capacità operativa al servizio della Nazione.

L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di avvicinare i giovani al mondo della Marina Militare, raccontando chi sono i suoi uomini e le sue donne, quali sono le loro missioni e quali percorsi formativi e professionali è possibile intraprendere. Un momento di dialogo diretto, durante il quale gli studenti hanno potuto porre domande e ricevere informazioni concrete sulle prospettive di carriera.

«È stato bello incontrare gli studenti – è stato sottolineato nel corso dell’evento – per far conoscere la Marina Militare, raccontare chi siamo e cosa facciamo, e far comprendere che per loro può rappresentare una reale opportunità di crescita personale e professionale».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “Pesa-De Stefano” di Montemiletto, alla Dirigente Scolastica, al personale docente e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, che ha saputo coniugare informazione, orientamento e valori di servizio alla comunità.