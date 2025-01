La mantoppola di Montaperto sbarca a MasterChef: orgoglio per tutta la comunità

Il 27 dicembre 2024, un piatto tipico della tradizione irpina, la mantoppola di Montaperto, è sbarcato nella cucina più famosa d’Italia, quella di MasterChef. Un momento che ha emozionato e reso orgogliosa la comunità di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino.

La mantoppola è una prelibatezza che affonda le radici nella tradizione culinaria locale. Si tratta di un piatto tipico composto da pane raffermo, salsicce stagionate, uova, formaggio e poi soffritta e cucinata in una ricca salsa di pomodoro.

Questa pietanza è strettamente legata alla festa del 20 settembre, quando la frazione di Montaperto celebra il suo patrono, Sant’Eustachio. Una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione, e che oggi trova spazio anche in un contesto nazionale, come quello del programma MasterChef.

Florido Garofalo, Presidente della Pro Loco di Montemiletto, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutte le signore che, nel corso degli anni, hanno custodito e tramandato la ricetta della mantoppola, un piatto che racconta la storia di questa comunità e che oggi continua a essere preparato con grande passione. “Un grazie va a tutte le signore che, nel corso degli anni, si sono prodigate per la preparazione della mantoppola e che continuano a portare avanti questa tradizione con passione – afferma Garofalo -. Sono loro, con la loro esperienza, che hanno fatto sì che questa ricetta rimanga viva e che venga tramandata alle nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va anche a chi, oggi, continua a diffondere questa tradizione, mantenendola forte e presente nella comunità. L’inclusione della mantoppola di Montaperto nel programma MasterChef rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare questo piatto tipico e, auspicabilmente, potrebbe diventare un volano economico per la zona” – conclude il Presidente della Pro Loco.

“Peccato che quella cucinata a MasterChef non corrisponda esattamente alla vera ricetta tradizionale, che è molto più buona”, afferma con un sorriso il sindaco Massimiliano Minichiello. “Mi farebbe piacere invitare i maestri di MasterChef ad assaggiare quella cucinata con amore e passione nelle nostre cucine, per far loro conoscere il vero sapore della mantoppola di Montaperto, preparata con gli ingredienti freschi e il cuore delle nostre tradizioni”.

Nonostante questa piccola “licenza” culinaria, Minichiello non nasconde la soddisfazione e l’onore di vedere uno dei piatti più rappresentativi della comunità di Montaperto sulle tavole televisive.

“In ogni caso, è stato motivo di onore ed orgoglio vedere la mantoppola di Montaperto sulla tavola televisiva”, afferma il sindaco. “La mantoppola è uno dei prodotti tipici autentici e riconosciuti della nostra comunità, e la sua visibilità in un contesto come MasterChef è un segno di rispetto e valorizzazione per il nostro territorio e le nostre tradizioni” – conclude Minichiello.