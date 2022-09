La maledizione del ponte della Ferriera, 39enne suicida

La maledizione del ponte della Ferriera non lascia scampo, purtroppo. Ad Avellino, nella tarda serata di ieri, un 39enne originario del capoluogo irpino, ha deciso di farla finita lanciandosi da quel maledetto ponte che, purtroppo, è da troppo tempo il luogo simbolo per mettere in pratica intenti suicidiari.

Un lancio di tantissimi metri e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è stato inviato dalle diverse persone che si sono trovate a passare lì in quel momento. Sono arrivati i vigili del Fuoco di Avellino.

La squadra dei caschi rossi ha individuato il corpo del 39enne nel letto del Fenestrelle, e lo ha recuperato, purtroppo per il trentanovenne originario di Avellino, non vi è stato nulla da fare.