La magia di Campo Maggiore innevato

Da qualche giorno, Campo Maggiore e Montevergine, nella Città di Mercogliano, si sono ritrovati sotto un soffice manto di neve. Uno spettacolo naturale che non è solo un piacere per gli occhi, ma un elemento fondamentale per l’equilibrio ecologico del Parco Regionale del Partenio.

La neve e l’importanza delle sorgenti

La neve non è solo bellezza: sciogliendosi gradualmente, ricarica le sorgenti d’acqua che alimentano il nostro territorio, come quelle di Acqua Fidia, essenziali per la biodiversità del Parco e il benessere delle comunità locali. Questo processo naturale garantisce un approvvigionamento idrico stabile durante le stagioni più calde e contribuisce a mantenere la freschezza dei boschi, come quelli di Montevergine, dominati dai faggi.

Un ciclo essenziale per l’ambiente

Le nevicate giocano un ruolo cruciale nel mitigare gli effetti del cambiamento climatico, trattenendo il carbonio nei suoli e rallentando il rilascio di acqua nei corsi fluviali, evitando fenomeni di erosione e desertificazione. Campo Maggiore, a 1.320 metri d’altitudine, è uno degli spazi chiave per il mantenimento di questo fragile equilibrio.

Invito alla scoperta consapevole

Vi invitiamo a visitare questi luoghi straordinari con rispetto, godendo della natura incontaminata del Parco, rifugio di una biodiversità preziosa e testimone di un delicato equilibrio tra uomo e ambiente.