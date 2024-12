La Magia del Natale nella Valle del Dragone: due giorni di festa e tradizioni

Il 14 e il 15 dicembre la Valle del Dragone si trasformerà in un luogo incantato con “La Magia del Natale”, una manifestazione dedicata alle famiglie, alle tradizioni natalizie e alla solidarietà. Con un programma ricco di eventi, la festa promette di regalare due giorni di emozioni, musica, e divertimento.

Sabato 14 dicembre: mercatini, musica e sapori

L’evento prenderà il via alle 18:00 con l’apertura dei tradizionali “Mercatini di Natale”, dove i visitatori potranno trovare prodotti artigianali e idee regalo. Seguirà alle 18:30 l’inaugurazione del “Villaggio Polo Nord”, con Babbo Natale pronto ad accogliere i più piccoli per foto ricordo e giochi.

Alle 19:00, sarà rappresentata la Natività, arricchita da una pastorella che celebrerà il legame con le tradizioni locali. Per chi ama i sapori autentici, gli stand gastronomici apriranno alle 19:30, offrendo specialità natalizie. La serata continuerà con il concerto de “Le Riflessioni” alle 21:00, chiudendosi con un DJ set dalle 23:30.

Domenica 15 dicembre: divertimento per grandi e piccoli

La giornata di domenica inizierà alle 11:00 con i mercatini e il Villaggio Polo Nord. Alle 12:00, torna la Natività e, poco dopo, i visitatori potranno gustare piatti tipici presso gli stand gastronomici.

Per i bambini, dalle 15:00 si terranno spettacoli con bolle di sapone, manipolazione di palloncini e tante sorprese a cura di Comic Eventi. Gli amanti della musica dal vivo potranno godere delle esibizioni de “I Ritrovati” alle 13:00 e di “Microcosmo” alle 19:00.

Un evento per tutti

Durante entrambe le giornate, la lotteria “Cinquina del Dragone” metterà in palio premi per i partecipanti, intervallando le attività principali. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla musica natalizia che accompagnerà tutta la manifestazione.

Ingresso gratuito per tutti

Con ingresso e parcheggio gratuiti, “La Magia del Natale nella Valle del Dragone” è l’occasione perfetta per immergersi nello spirito delle feste, condividendo momenti di gioia e tradizione con tutta la famiglia.