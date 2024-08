La IX Edizione del Palio delle Contrade di Aquilonia è pronta a partire, promettendo dieci giorni di intensa competizione, all’insegna della tradizione e del divertimento dal 4 al 13 agosto 2024. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Aquilonia e, per il secondo anno consecutivo, della Provincia di Avellino, rappresenta un appuntamento imperdibile per l’intera comunità e per i visitatori che desiderano scoprire il cuore pulsante delle tradizioni locali.

Il Palio delle Contrade di Aquilonia è un evento aggregativo unico nel suo genere, in grado di appassionare e coinvolgere persone di tutte le età, perché nasce come una manifestazione ludica, a carattere sportivo, tuttavia con profondi richiami alla storia, alla cultura e alle tradizioni di Aquilonia. L’evento, organizzato durante il periodo estivo nella settimana del Ferragosto, vede contrapporsi in una lunga competizione le quattro contrade comunali: San Giovanni, Belvedere, Immacolata e Calvario. Le squadre rionali si sfidano in una serie di giochi che spaziano dalla tradizione popolare alle prove di abilità, garantendo spettacolo e partecipazione per tutte le età.

L’iniziativa, giunta alla IX Edizione, è organizzata quest’anno, per la prima volta dalla Pro Loco Aquilonia “Dante Castucci”, dal gruppo “Palio delle Contrade” e dalla Polisportiva Aquilonia A.S.D.P.S.. Come di consueto, nell’ottica di coltivare i legami con la storia e la tradizione e i simboli della cultura locale, per rafforzare l’identità e l’orgoglio della comunità, il Palio ha acquisito come immagine simbolo per l’attuale edizione la Quercia Roverella di San Vito, come mostra la locandina.

Durante i dieci giorni dell’evento, che si aprirà Domenica 4 agosto, con la presentazione ufficiale dei giochi e la consegna degli stendardi, i cittadini e i visitatori avranno la possibilità di godere di un’esperienza unica, immergendosi nel cuore della cultura autentica di Aquilonia: sostenendo i colori e i simboli delle quattro contrade, sarà possibile riscoprire le antiche tradizioni e i costumi, che ancora oggi sono custoditi e tramandati con orgoglio.

Pertanto, il Palio delle Contrade di Aquilonia si presenta, ai nastri di partenza della nona edizione, anche come una vetrina di eccellenza per l’intero territorio, in grado di promuovere le bellezze paesaggistiche e culturali che lo contraddistinguono, attraverso i giochi e le tante attività previste nell’ambito della competizione.