La Fiera dei Talenti al Campus Tam Tam: confronto tra operatori del settore su bullismo, educazione e disagio giovanile

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Redazione online
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Mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, il Campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino ospiterà la Fiera dei Talenti, appuntamento promosso nell’ambito del progetto Officina dei Talenti Il 100 c’è, occasione di incontro tra scuole, istituzioni, operatori sociali e realtà del Terzo Settore impegnate nella costruzione di percorsi educativi per le giovani generazioni.

La mattinata sarà dedicata alla condivisione delle esperienze maturate nel corso delle attività realizzate sul territorio e nelle scuole, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, del benessere degli studenti, della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e del contrasto alla povertà educativa.

Attraverso il racconto delle attività svolte e dei risultati emersi, l’incontro offrirà uno spazio di confronto sulle trasformazioni che attraversano il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza e sul ruolo che scuola, famiglie, istituzioni e comunità locali possono svolgere per accompagnare la crescita dei più giovani.

Interverranno Maria Rosaria Famoso, coordinatrice della CADMa “Antonella Russo” di Demetra e referente della Fiera dei Talenti; Franco Lo Priore, responsabile della Comunità Terapeutica “La Casa sulla Roccia”, che presenterà gli esiti delle attività di osservazione educativa realizzate nelle scuole; Antonio Dello Iaco, esperto di bullismo e cyberbullismo, che approfondirà le sfide poste dall’uso sempre più precoce delle tecnologie digitali; e Giuseppe Iandolo, psicologo dello Sportello Psicoeducativo, che illustrerà le principali fragilità emerse nel lavoro di ascolto e accompagnamento degli studenti.

Più che un momento conclusivo, la Fiera dei Talenti vuole essere un’occasione per rafforzare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nei processi educativi e per consolidare una rete territoriale capace di intercettare bisogni, valorizzare risorse e costruire nuove opportunità di crescita e partecipazione.