La FIDAPA di Sant’Andrea di Conza al Convegno Nazionale di Termoli

Si è svolto il 18 aprile a Termoli il convegno nazionale della FIDAPA BPW Italy, un importante momento di riflessione che ha riunito socie provenienti da tutta Italia attorno al tema donne e futuro. L’incontro ha analizzato il ruolo delle donne nei processi di cambiamento sociale, economico e culturale, promuovendo la leadership femminile come leva strategica per modelli più inclusivi e innovativi.

Il convegno ha offerto spunti concreti su lavoro, imprenditorialità e comunicazione, evidenziando la necessità di superare gli stereotipi ancora radicati e di favorire una piena partecipazione delle donne ai processi decisionali. Al centro del dibattito, la costruzione di reti e sinergie è stata indicata come lo strumento fondamentale per rafforzare il protagonismo femminile nei contesti locali e nazionali.

All’appuntamento ha partecipato una delegazione della FIDAPA sezione di Sant’Andrea di Conza, presente per cogliere le prospettive emerse e tradurle in stimoli per il territorio. La presidente Giuseppina Nadia Tufano ha dichiarato: “il confronto di Termoli conferma che fare rete è l’unico modo per incidere concretamente sulla realtà. Torniamo nel nostro comune con obiettivi chiari: trasformare le riflessioni sulla parità e l’imprenditorialità in iniziative locali che valorizzino le competenze delle donne. Il nostro impegno sarà focalizzato nel creare opportunità di crescita e nel sostenere il talento femminile.”

Il convegno nazionale è risultato un evento di alto profilo, capace di delineare nuove traiettorie per il futuro nel segno della valorizzazione delle competenze e della visione delle donne.