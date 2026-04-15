La Direzione Pd sceglie Nello Pizza

Si è chiusa la lunga direzione nella sede provinciale del Pd di Avellino, in via Tagliamento, con la formalizzazione della candidatura di Nello Pizza alle prossime amministrative cittadine. Il penalista avellinese, già segretario del Partito democratico e già candidato sindaco del centrosinistra nel 2018, sarà dunque il nome su cui punteranno i dem.

Il quadro politico, tuttavia, resta ancora in evoluzione. Proprio nel pomeriggio, infatti, è arrivata una nota di Alleanza Verdi e Sinistra, firmata da Tonino Scala e Giancarlo Giordano, per smentire le voci di una già avvenuta adesione al nome di Pizza: “È del tutto falsa la notizia che sta circolando circa la convergenza di Avs sul nome di Nello Pizza quale candidato sindaco del campo largo ad Avellino. Tanto precisiamo anche per rispetto alla discussione interna al Pd e per ribadire che la politica non si fa con le bugie”.

Una presa di posizione netta che conferma come, nonostante la scelta del Pd, restino ancora da definire i prossimi passaggi all’interno del campo largo.