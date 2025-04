La Delegazione FISO Campania e l’ASD Ori Montefalcione all’evento sportivo ” E tu che sport sei”

La Delegazione FISO Campania e l’ASD Ori Montefalcione prenderanno parte all’evento sportivo “E tu che sport sei“, che si svolgerà domenica 6 aprile al Corso Vittorio Emanuele di Avellino ed organizzato dall’Assessorato allo sport del Comune di Avellino, Il Coni di Avellino e l’Associazionismo sportivo e non, con il patrocinio del Coni Campania e Coni Salerno.

Porteranno a conoscenza del pubblico la disciplina dell’Orienteering, che ha come primo obiettivo l’esplorazione dei luoghi e la loro fruizione nel rispetto dell’ambiente. Per questo evento l’Ori Montefalcione ha realizzato appositamente la mappa della Villa Comunale di Avellino, per poter svolgere al suo interno delle attività di base per scoprire questo affascinante sport, esplorandola consapevolmente e scoprendone dei lati inediti. A coloro che vorranno provare saranno impartite le prime regole di navigazione con la mappa, per potersi divertire in maniera autonoma nella Villa e potersi mettere in gioco.