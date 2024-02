La Dea Bendata bacia Domicella: con 20 euro vince 5 milioni

Con venti euro si porta via cinque milioni. La maxi-vincita a Domicella.

Sul sito ufficiale del Gratta e Vinci, infatti, nella sezione top vincite della settimana, risulta proprio quella centrata nel comune al confine con il napoletano. «In Campania – si legge – a Domicella (AV) in via Zona Industriale snc con il biglietto “Nuovo 100X”».

Al fortunato e per ora anonimo vincitore anche gli auguri del sindaco di Domicella, Antonio Corbisiero,: «Siamo primi anche sui Gratta e Vinci! Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli tutto il meglio per il futuro, sperando che faccia buon uso di questa importante somma di denaro investendone parte, magari, per creare lavoro».