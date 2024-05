La “Dalia Management” rifila un poker alla Fortitudo Pomezia e ipoteca un posto alle Final Four

MOSCHIANO- La Dalia Management rifila un poker di goal alla Fortitudo Pomezia e ipoteca un posto alle Final Four di Reggio Emilia per la sfida Scudetto Play Off Under 19 di calcio a 5. A bucare la rete dei pometini, nonostante il portiere Bonci gli abbia dato filo da torcere, ci hanno pensato il brasiliano Breno Pereira, con una rete al decimo minuto del primo tempo che ha sbloccato la gara e sempre nel primo tempo, dopo appena due minuti dal primo goal, il capitano Michele Casalino, autore di una doppietta. Nella ripresa e’ lui infatti a chiudere il match con il quarto goal al ventesimo minuto. Un vero e proprio siluro finito nell’angolino ed imprendibile anche per Bonci, al sedicesimo minuto quello di Lorenzo Castaldo. Al PalaScibelli di Moschiano, mister Nino Rinaldi ha schierato nei quaranta minuti effettivi del match gran parte della sua “rosa”, che ha dimostrato cinismo e concretezza nell’affondo. Anche quando pochi minuti prima della fine del primo tempo a causa di uno strappo ha dovuto fare a meno di uno dei migliori in campo, ovvero il diciottenne brasiliano Breno Pereira. In campo la Dalia ha infatti schierato tra i pali Angelo La Marca e nei vari ruoli i calciatori Thierry Henry, una diga per gli avversari, ha praticamente piu’ volte messo alla prova Bonci e poi Lorenzo Castaldo, Ettore Frongillo, Valerio Pisano, Michele Casalino, a sua disposizione c’erano anche Tiago Azvedo, Manzi Fioravante e Siniscalchi Alexander. Per.mister Di Melchiorre parte con Alessandro Bonci tra i pali, poi Matteo Dorangricchia, Lorenzo Binzaru, Lorenzo Tardioli ed il capitano Samuel Silveri.Una partita equilibrata quella tra le due squadre in corsa per le Final Four, almeno fino al dodicesimo minuto del primo tempo. Il goal di Breno Pereira sblocca una gara in cui le occasioni fino a quel momento non erano mancate. La Dalia avrebbe anche potuto mettere in cassa un bottino più ricco, ma si è trovata in molte occasioni di fronte ad una vera e propria serranda sbarrata, l’estremo difensore dei pometini Bonci. Grande entusiasmo anche dei tifosi e dell’anima della squadra, Roberto Dalia. Il primo round va dunque ai ragazzi del Dalia Management, che sono praticamente ad un passo da un altro primato da inserire nella loro bacheca di successi. Ma la concentrazione in vista del secondo round, quello al Palalavinium di Pomezia, resta altissima.