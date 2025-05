La Croce Rossa celebra la sua giornata insegnando a salvare i bambini insieme al Moscati

AVELLINO – La Croce Rossa celebra l’otto maggio, la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che ricorda il valore universale dei sette principi e l’impegno quotidiano di milioni di volontari nel mondo anche ad Avellino nel modo migliore che sa usare, ovvero dedicando una mattinata alla dimostrazione di manovre salvavita. L’evento in Piazza Libertà con la dimostrazione di manovre salvavita per adulti e bambini è stato organizzato in collaborazione con il Reparto di Pediatria del’A. O.R.N. San Giuseppe Moscati. Tantissime le persone che hanno partecipato alla dimostrazione. La manifestazione ha registrato anche la consegna simbolica della bandiera della Croce Rossa Italiana al prefetto di Avellino Rossana Riflesso, al presidente della Provincia Rizieri Buonopane e alla sindaca di Avellino Laura Nargi. Hanno partecipato alla cerimonia Stefano Sartorio, Presidente Comitato CRI Avellino, Edoardo Ponticiello – Direttore UOC di Pediatria “Aorn Moscati”, Maria Marsella e Maria Majorana – Dirigente medico presso UOC di Pediatria “Aorn Moscati”, Maria Giovanna Schettino, Medico di Medicina Generale – volontario CRI Avellino. Tutte le attività sono state supportate dai Trainer Manovre Salvavita Adulto e Pediatrico CRI.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE SARTORIO: IMPEGNATI ANCHE SUL DISAGIO SOCIALE

Stefano Sartorio, presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana ha ricordato un impegno che va avanti ormai da più di 160 anni e che “La prevenzione e le manovre salvavita pediatriche e per adulti sono al centro dell’evento di questa mattina”. Il presidente provinciale ha spiegato che per quanto riguarda l’ambito operativo della Croce Rossa “la nostra attività è svolta a 360 gradi, quindi dalle attività sanitarie emergenti fino ultimamente al lavoro anche nell’area del sociale, quindi per le persone che hanno difficoltà economiche e difficoltà sociali. Abbiamo aperto uno sportello sociale in città. Facciamo, diciamo una costante attività. Siamo sempre presenti vicino alla popolazione”.

IL PRIMARIO DI PEDIATRIA AL MOSCATI: QUESTO UN EVENTO DI GRANDISSIMA CIVILTÀ

Alla manifestazione era presenta anche Edoardo Ponticiello, direttore dell’Unità operativa complessa di pediatria del Moscati: “Oggi celebriamo l’impegno della Croce Rossa con questa dimostrazione pratica per rendere soprattutto edotta la popolazione diciamo “laica”, ovvero non esperta del settore, su una cosa che è importantissima. Quelle che sono le manovre salvavita per il soffocamento in età pediatrica. Tenuto conto che gli incidenti domestici e tra questi l’inalazione di corpi estranei, ormai sono tra le prime cause di morte in età pediatrica. E allora sono delle manovre che ovviamente si possono definire tempo dipendenti e che salvano effettivamente una vita, per cui molto spesso sono coloro che sono intorno al bambino che le mettono in pratica e riescono a salvare la vita del bambino e i tempi sono estremamente ristretti. Quindi saperle fare e trasmettere alle persone come farle è un elemento di grandissima civiltà”.

BUONOPANE: DALLA PROVINCIA VICINANZA CONCRETA ALLA CROCE ROSSA

Il presidente della Provincia Rino Rizieri Buonopane ha ribadito come da parte della Provincia: “c’è già un rapporto con la Croce Rossa, che è ospitata all’interno di un edificio della Provincia. Anzi l’impegno che ho assunto col presidente e col direttore e quello di aumentare gli spazi per rendere molto più fruibile proprio la sede. Anche perchè i volontari della Croce Rossa sono sempre i primi ogni volta che ce n’è bisogno. Gli enti e la pubblica amministrazione devono stare accanto, ma non solo formalmente anche praticamente proprio a chi si impegna per il prossimo”.