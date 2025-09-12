La crisi idrica impatta sulla scuola: lezioni sospese per mancanza d’acqua

Per mancanza d’acqua, i plessi scolastici di Montemiletto e Montaperto resteranno chiusi con apposita ordinanza sindacale.
“PREMESSO che, da un contatto per le vie brevi con i tecnici dell’Alto Calore Servizi S.p.A., è stata confermata una rottura all’acquedotto esterno;
RILEVATO che è stata constatata l’assenza di erogazione idrica presso i plessi scolastici del territorio comunale;
CONSIDERATO, inoltre, che le disfunzioni dell’erogazione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici, non sussistendo soluzioni alternative;
CONSIDERATO che tale temporanea deficienza comporta l’inagibilità delle strutture a causa dell’indisponibilità dei citati servizi igienici;
SENTITI in merito anche i Responsabili Scolastici competenti;
CONSIDERATA la particolare urgenza di disporre la chiusura di tutti i plessi scolastici del territorio comunale per il corso della giornata odierna del 12.9.2025, al fine di evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato alla mancanza di acqua corrente;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute degli utenti delle strutture succitate;
ORDINA per le motivazioni sopra esposte, la chiusura di tutti i plessi scolastici del territorio comunale per il corso della giornata odierna del 12.09.2025” – il sindaco Massimiliano Minichiello.