La Comunità Parrocchiale di Pietrastornina in Preghiera per Papa Francesco

In questo momento di apprensione da parte di tutta la Chiesa per le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da più di una settimana presso l’ospedale “Agostino Gemelli” di Roma, accogliendo l’invito del nostro Arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca, che chiama tutti a un’intensa preghiera, alla comunità diocesana a unirsi al coro che sale da tutta la Chiesa, anche la comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata di Pietrastornina, guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, si ritroverà a pregare insieme per il Santo Padre Papa Francesco, Mercoledì 26 Febbraio alle ore 18.30 con il Santo Rosario Meditato, per chiedere al Signore la salute del Papa.