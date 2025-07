La comunità forense irpina sconvolta per la morte dell’avvocato D’Agnese: collega corretto e sempre disponibile

AVELLINO- Una comunità forense sconvolta dalla notizia della scomparsa dell’avvocato Michele D’Agnese. Le parole dei vertici dell’Avvocatura irpina testimoniano il cordoglio ed il dolore per la triste e prematura dipartita del professionista di Montemarano. A partire dal presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni, che ha voluto rappresentare come: “La scomparsa dell’Avvocato Michele D’Agnese ha sconvolto l’intera Classe forense irpina. Il Collega si è sempre distinto per correttezza, professionalità, competenza e grande umanità. A nome mio e dell’Avvocatura di Avellino esprimo a tutta la famiglia di Michele sentite e sincere condoglianze”. Commosso ricordo quello da parte del presidente della Camera Penale di Avellino, Gaetano Aufiero: “La scomparsa di Michele è una terribile notizia- ha voluto rimarcare Aufiero- che colpisce e commuove l’Avvocatura irpina. Michele era un ottimo avvocato, anche penalista attento e scrupoloso, ma era soprattutto un professionista e un uomo perbene, sempre garbato e sempre disponibile con tutti e da tutti sempre stimato. Mi mancherà molto e molto mi mancheranno le nostre chiacchierate di diritto ( e non solo ), le sue lucide e sempre intelligenti considerazioni, la sua cultura, e il suo eterno sorriso, che mai dimenticherò”. Parole di cordoglio ed un ricordo del professionista deceduto prematuramente anche dal presidente dei Giovani Penalisti Irpini, l’avvocato Matteo Raffaele Fimiani: “La notizia della scomparsa dell’Avvocato Michele D’Agnese, all’età di 48 anni, ha profondamente addolorato la comunità forense irpina. Ho avuto modo di apprezzare le sue qualità professionali e umane nel contesto del foro.

Michele si distingueva per la sua capacità di affrontare le sfide legali mantenendo un’invidiabile disponibilità verso i colleghi. La sua affabilità e la predisposizione al dialogo lo rendevano una figura benvoluta e rispettata da tutti. Oltre all’impegno in ambito legale, la sua passione per la sua terra, Montemarano, e il suo ruolo di consigliere comunale, testimoniavano un profondo senso di responsabilità civica.

La sua assenza sarà avvertita non solo per il vuoto professionale che lascia, ma anche per la perdita di un collega che ha saputo distinguersi per il suo equilibrio, la sua etica e la sua umanità”.