La commissaria Perrotta: “Non abbiamo chiuso il teatro, problemi strutturali da risolvere”

«Per quanto riguarda la stagione teatrale non abbiamo chiuso il teatro. Il teatro presenta difficoltà di tipo strutturale e impiantistico che vanno risolte prima di poter accogliere gli spettatori e quindi abbiamo doverosamente annullato un cartellone che non si riusciva a mantenere». Così la commissaria prefettizia del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, in merito alla delibera che ha tagliato la stagione teatrale presentata dall’ex sindaca Laura Nargi pochi giorni prima della fine anticipata del suo mandato. «Abbiamo annullato quelle delibere perché non erano del tutto coperte, comportavano quindi un ulteriore impegno finanziario per il Comune, consapevoli peraltro che sarebbero stati necessari ulteriori fondi per riattivare gli impianti e risolvere anche la questione della facciata» ha chiarito Perrotta.

La commissaria è poi intervenuta anche sul Centro per l’Autismo di Valle: «Abbiamo effettuato un sopralluogo congiunto con la direttrice generale dell’ASL, Maria Concetta Conte. Abbiamo stilato un ordine di priorità e una tempistica sui lavori, che non sono particolarmente ingenti, ma necessari per aprire il centro. Siamo fiduciosi di poter concludere entro qualche mese e consegnarlo quindi all’ASL».