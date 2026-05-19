“La città che verrà”: ad Avellino un confronto politico su aree interne istruzione trasporti

Oggi, martedì 19 maggio, alle ore 18:30 presso il Comitato del Movimento 5 Stelle di Avellino, si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “La città che verrà”, un momento di confronto politico e partecipazione sui temi decisivi per il presente e il futuro del territorio: istruzione, aree interne, trasporti e pace.

In una fase storica segnata da profonde disuguaglianze, dallo spopolamento delle aree interne e da una crescente crisi internazionale, il Movimento 5 Stelle rilancia una visione politica fondata sulla giustizia sociale, sulla tutela dei territori e sulla costruzione di comunità più inclusive e solidali.

A supporto dei candidati del Movimento 5 Stelle interverranno Vincenzo Ciampi e Michele Cammarano, già consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, insieme al Senatore Marco Croatti, capogruppo M5S nella 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, componente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, oltre che del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e in materia di immigrazione.

“La presenza del Senatore Croatti – spiegano gli organizzatori – rappresenta un contributo politico e umano di particolare valore, soprattutto alla luce della sua partecipazione, nel settembre 2025, alla spedizione umanitaria internazionale della Global Sumud Flotilla contro il blocco navale della Striscia di Gaza. Una testimonianza forte e coraggiosa che richiama il valore della pace, della cooperazione tra i popoli e del rispetto dei diritti umani in un momento geopolitico segnato da guerre, tensioni e profonde incertezze. L’incontro sarà anche l’occasione per ribadire la necessità di una politica capace di ascoltare i cittadini, investire nella scuola pubblica, difendere i servizi essenziali nelle aree interne e costruire una nuova idea di città: più giusta, più vicina alle persone”.